Vesikonfliktit uhkaavat: "Suomessakaan ei ole varaa luulla, että vesiasiat olisivat ikuisesti kunnossa"

Veden saatavuutta on vaikeuttanut entisestään ilmastonmuutos, joka on näkynyt veden kiertokulun häiriötiloina, kuten kuivuutena ja tulvina.

– Meillä on maailmassa vain rajallinen määrä vettä, joka ei lisäänny, kertoo STT:lle ulkoministeriön vesiasioiden erityisedustaja Antti Rautavaara.

Siksi New Yorkissa alkaa tänään YK:n vesikonferenssi, jonka on tarkoitus nostaa vesi korkean politiikan ytimeen.

– Vesi on globaali, vapaa hyödyke, jonka tulisi olla kaikkien käytettävissä. Kokouksen tarkoituksena on ennen kaikkea saada vesi agendalle, eli tuoda sille ylemmän tason poliittista näkyvyyttä, Rautavaara sanoo.

Vesikonfliktit lisääntyvät

Veden niukkuuden vuoksi se on myös nykyisin osa turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa.

– Vesi on taustatekijänä kansainvälisissä kiistoissa. Kun veden niukkuus kasvaa, tällaiset kiistat lisääntyvät, Rautavaara sanoo.

Yksi tunnetuimmista on Etiopian, Sudanin ja Egyptin kiista Niilin vesistä. Niili on kaikille kolmelle valtiolle elinehto.

Etiopia on rakentamassa Niilille patoa, jonka Egypti ja Sudan puolestaan pelkäävät uhkaavan vesivarojaan.

Osa maista turvaa jo ruoantuotantoaan vesipulan varalta

Osa maailman valtioista on jo alkanut varautua erilaisilla ratkaisulla vesivarojen puutteeseen.

Näin on toiminut esimerkiksi Kiina, jonka koillisosissa on paljon niukkuutta vedestä. Siksi se on varautunut tuleviin ongelmiin siirtämällä omaa ruoantuotantoaan muun muassa Afrikkaan.