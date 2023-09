Yhtä asiaa ohjaaja Aleksi Delikouras ei välttämättä enää elokuvia kuvatessaan tekisi: "Pieni kammo siitä jäi"

Pertti ”Spede” Pasasen elämään ja uraan 1960–70-luvuilla keskittyvä elokuva Spede nähdään ensi-illassa 29. syyskuuta. Elokuvan on ohjannut Aleksi Delikouras , joka on elokuvan tiimiin varsin tyytyväinen.

– Se oli hiton hauskaa työryhmän ja castingin ansiosta: hyvä ja lämmin porukka. Mutta pakko tunnustaa, että olihan siinä jonkin verran paineita, koska kaikki tietävät Spede Pasasen, ja jokaisella on hänestä mielipide. Se vähän vaikutti, mutta yritin ajatella, että tämä on meidän elokuvamme ja tulkintamme. Tämä on fiktiivinen elokuva, eikä lähdetty tekemään dokumenttia tai jäljittelemään historiaa millään tavalla. Se vapautti, Delikouras kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.