Riku Niemiseltä repesi takareisi Spede-elokuvan kuvauksissa: "Opin, etten ole enää nuori"

Näyttelijä Riku Nieminen , 36, on tutustunut edesmenneen Pertti ”Spede” Pasasen elämään hyvin syvällisesti, sillä hän näyttelee Pasasta elokuvassa Spede. Teos keskittyy Pasasen ja hänen lähipiirinsä elämään ja uraan 1960–1970-luvulla. Pasanen kuoli 71-vuotiaana syyskuussa 2001.

– Roolityön perusteella Spede oli monitahoinen, yhdistelmä kärsimättömyyttä ja kunnianhimoa. Tämä näkyi niin, ettei Spede jaksanut olla paikoillaan oikein missään tilanteessa ja ajatukset olivat aina muualla kuin siinä hetkessä. Piti omistaan huolta, mutta oli talenteistaan myös äärimmäisen mustasukkainen. Oletti, että hänellä on oikeus käyttäytyä tietyllä tavalla ja käyttää valtaa toksisesti, mihin myös viitataan tässä elokuvassa, Nieminen kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa 7. syyskuuta.

”Nuoruudessani Spede oli minulle keski-iän ylittänyt, kärttyinen mies Speden Speleissä”

– En ole Mensan testeissä käynyt, mutta saatan olla älyltäni hiukan heikompi kuin Spede. Se kuului hänen puheessaankin, että mieli meni nopeammin kuin suuvärkki. Siitä tuli tämän hänen jatkuva ähinänsä ”eh, eh”, että hän etsi sanoja ja sitä, miten pukisi ajatuksensa mahdollisen hyvään pakettiin ymmärrettävästi ja tehokkaasti. Valitettavaa on, että älykkäämpää ei voi näytellä kuin itse on tai se on hyvin haastavaa, Nieminen kertoi.