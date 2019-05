Yhdysvaltojen tiukimpien aborttilakien takana ovat miehet – nyt keskustellaan siitä, onko miehillä oikeus päättää naisten kehosta

Alabaman väestöstä 51 prosenttia on naisia, mutta osavaltion lainsäätäjistä 85 prosenttia on miehiä. Alabaman 35-jäsenisessä senaatissa on vain neljä naista.



Naiset ovat osoittaneet mieltä Alabamassa Montgomeryssä tiukkaa aborttilakia vastaan.



– Nämä lainsäätäjät eivät välitä ihmisoikeuksista. Kyse on naisten kontrolloimisesta. He haluavat vain kontrolloida naisten kehoa, sanoi mielenosoitukseen osallistunut Delaney Burlingame BBC:n haastattelussa.



Keskustelu puolesta ja vastaan on kiivasta

Erityisesti sosiaalisessa mediassa on keskusteltu siitä, onko miehillä ylipäätään oikeus osallistua aborttikeskusteluun tai päätöksentekoon. Argumentteja on esitetty sekä puolesta että vastaan.



– Minun mielestäni miesten pitäisi sanoa, että naisilla on oikeus valita. Kyse on heidän kehostaan ja valinnoistaan. Meillä miehillä ei ole oikeutta kertoa naisille, mikä on hyväksi heidän keholleen, totesi aborttilain vastaiseen mielenosoitukseen osallistunut Travis Jackson BBC:lle.



– Kukaan ei voi olla vapaa, ellei hän pysty itse päättämään kehostaan tai lisääntymisestään. Miesten tehtävä on puolustaa kaikkien ihmisten itsemääräämisoikeutta, uskoo Oren Jacobson, Men4Choise -ryhmän perustaja BBC:n haastattelussa.



Abortin vastustajat ovat sitä mieltä, että jos kaikki päätösvalta on naisilla, se eristää miehet ja sallii heidän luistaa isän velvollisuuksista.



– Tilastollisesti puolet abortoiduista sikiöistä on miehiä, joten miesten on osallistuttava keskusteluun. Tämä ei ole naisasia vaan ihmisoikeusasia. Miehilläkin saa olla mielipide ihmisoikeuksista, puolustaa Derrick Jones, Yhdysvaltain vanhimman abortinvastaisen ryhmän NRLC:n viestintäjohtaja, miesten oikeutta osallistua keskusteluun.



Aborttia koskevia päätöksiä tekevät pääasiassa miehet

Jones on kuitenkin sitä mieltä, että Alabamassa pitäisi olla enemmän naispuolisia lainsäätäjiä.



– Ehdottomasti naisia tarvitaan lisää päättämään laeista. Pitää kuitenkin myös muistaa, että monet naisetkin vastustavat abortteja.



Vuonna 2018 tehdyn kyselyn mukaan 60 prosenttia Yhdysvaltain naisista on sitä mieltä, että abortin on oltava mahdollinen lähes kaikissa tapauksissa. Miehistä tätä mieltä on 57 prosenttia.



Niissä Yhdysvaltain osavaltioissa, joissa on tiukat aborttilait, miehillä on enemmistö lainsäädäntöelimissä. Tosin Alabamassa aborttilain allekirjoittanut kuvernööri on nainen, Kay Ivey.



Washington Post -lehden tekemän selvityksen mukaan Alabaman, Missourin ja Georgian osavaltioissa tiukkoja aborttilakeja kannattavat nimenomaan päätöksiä tekevät miehet.



Osavaltioissa annettiin 367 ääntä aborttikiellon puolesta ja niistä seitsemän kahdeksasta tuli miehiltä ja pääasiassa republikaani-puoluetta edustavilta miehiltä.