Yhdysvaltojen presidentinvaalien voittaja saattaa selvitä vasta loppuviikosta – varmaa on, että tänään ei saada tulosta

Presidentti Donald Trump on ottanut tärkeät voitot väkirikkaissa Floridan ja Texasin osavaltioissa, joissa kisasta odotettiin alun perin hyvin tiukkaa.

Trump on johdossa myös niin sanotun ruostevyöhykkeen tärkeissä osavaltioissa Pennsylvaniassa ja Michiganissa. Näissä osavaltioissa viranomaiset ovat ilmoittaneet, että vaalituloksen valmistuminen vie luultavasti ainakin perjantaihin. Erityisesti Pennsylvaniassa on suuri määrä postiääniä laskematta. Niiden suuren enemmistön odotetaan menevän Bidenin hyväksi, mutta sitä, riittääkö se, on vielä liian aikaista sanoa. Kun osavaltion äänistä oli laskettu arviolta 75 prosenttia, Trump oli selkeässä johdossa prosentein 55-44.