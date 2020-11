Trumpille tulossa torjuntavoitto tärkeissä osavaltioissa – istuva presidentti johtaa selvästi myös kokonaisäänimäärässä

Istuva republikaanipresidentti on johdossa Floridan, Texasin, Ohion, Georgian, Wisconsinin ja Michiganin osavaltioissa, joissa kaikissa Joe Bidenin voittoa pidettiin etukäteisgallupien valossa mahdollisena tai jopa todennäköisenä.

Erityisesti Trumpin varsin todennäköinen voitto Floridan ja Texasin osavaltioissa on merkityksellinen, sanoo vieraileva tutkija Maria Annala Ulkopoliittisesta instituutista. Tässä tilanteessa on hyvin mahdollista, että vaalituloksia voidaan joutua odottamaan varsin pitkään.

– Tästä tulee lähes varmasti pitkittynyt ja mutkikas taistelu. Jos demokraatit olisivat voittaneet joko Floridan tai Texasin, he olisivat saaneet tänä iltana jo selkeän osoituksen siitä, että Biden on voittamassa nämä vaalit. Nyt näyttää siltä, että kisasta on tulossa niin tiukka, että saatamme olla vielä kolmen viikon päästä tai tammikuun puolessa välissä käymässä keskustelua siitä, että kumpi voittaa.