Yhdysvaltalaistoimittajan tutkintavankeus jatkuu Venäjällä

Kurmashevan työnantaja on sanonut toimittajan olevan vangittuna vain siksi, että tällä on Yhdysvaltain passi. Työnantajan mukaan syytökset ovat perusteettomia ja Kurmasheva on vapautettava ehdoitta ja välittömästi.

Kurmasheva on toinen yhdysvaltalaistoimittaja, joka on pidätetty Venäjällä hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Vakoilusta syytetty Wall Street Journalin toimittaja Evan Gershkovich on ollut Venäjällä vankeudessa yli vuoden. Myös hän on kiistänyt syytteet.