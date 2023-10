Venäjä pidätti yhdysvaltalais-venäläisen toimittajan – "Venäjä pyrkii vaientamaan riippumattoman journalismin"

Kurmasheva pidätettiin sen vuoksi, ettei hän ollut rekisteröitynyt ulkomaiseksi agentiksi, tiedotteessa kerrotaan. Kyseisestä syytteestä voi saada Venäjällä jopa viisi vuotta vankeutta.



Prahasta käsin työskentelevä Kurmasheva matkusti Venäjälle Tatarstanin Kazanin kaupunkiin jo toukokuussa. Hänen molemmat passinsa takavarikoitiin kesäkuussa, kun hän yritti poistua maasta.



Passejaan takaisin odottaneen Kurmashevan syytteestä ilmoitettiin keskiviikkona.



Ulkovaltojen agentiksi julistaminen on keino, jota Venäjän viranomaiset ovat usein käyttäneet hiljentääkseen oppositiota ja vapaata mediaa.



Ulkomaiseksi agentiksi julistamisen jälkeen henkilön tai ryhmän on paljastettava kaikki rahoituslähteensä. Kaikkiin julkaisuihin, myös sosiaalisessa mediassa, on liitettävä tunnus siitä, että ne on tehnyt ulkomaiseksi agentiksi julistettu taho.



Venäjän ihmisoikeustilannetta tarkkailevan kansalaisjärjestön OVD-infon edustaja kertoi yhdysvaltalaiselle CPJ-journalistijärjestölle, että kyseessä on ensimmäinen kerta, kun syytteitä nostetaan ulkomaalaiseksi agentiksi rekisteröitymättä jättämisen vuoksi.