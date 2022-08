Yhdysvaltalaista it-alan jättiä syytetään viiden miljardin ihmisen vakoilusta

Ryhmäkanteen johtavana kantajana toimii irlantilaisen kansalaisten vapauksia ja ihmisoikeuksia puolustavan Irish Council for Civil Liberties -järjestön edustaja Johnny Ryan. Asiasta uutisoi irlantilainen Irish Independent -sanomalehti .

ICCL:n tiedotteen mukaan Oracle on koonnut yksityiskohtaisen rekisterin viiden miljardin ihmisen tiedoista, nimistä, kotiosoitteista, sähköpostiosoitteista, ostoksista, liikkumisesta, tuloista, poliittisista näkemyksistä ja toiminnasta internetissä. Statistan tilastojen mukaan maailmassa on noin viisi miljardia netinkäyttäjää.

– Oracle on loukannut miljardien ihmisten yksityisyyttä ympäri maailman. Kyseessä on Fortune 500 -yhtiö, jonka vaarallisena tavoitteena on jäljittää kaikkien maailman ihmisten liikkeitä ja toimintaa. Toimimme Oraclen valvontakoneiston pysäyttämiseksi, Ryan sanoo tiedotteessa.