Yhdysvaltalaisjuontaja Jimmy Kimmel lähetti onnittelunsa Suomelle – heitti myös viiltävän kuitin

The World Happiness Report 2024 -raportissa on mukana lähes 150 maata, ja kärkisijoille pääsivät kaikki Pohjoismaat. Toiselle sijalle pääsi Tanska ja kolmantena on Islanti. Norja ja Ruotsi ovat myös kymmenen onnellisimman maan joukossa. Viimeisellä sijalla puolestaan on Afganistan.