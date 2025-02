Ringo Starrilta, 84, hämmentävä paljastus asiasta, jota hän ei ole koskaan tehnyt – tai maistanut

Ringo Starr on allergioidensa takia joutunut välttelemään monia ruokia, jotka kuuluvat miljoonien ihmisten arkielämään ympäri maailman.

The Beatles -yhtyeen rumpali Ringo Starr, 84, julkaisi syksyllä 2024 omaa, uutta musiikkiaan Look Up -nimisen levyn muodossa, ja promotoi levyään muun muassa Jimmy Kimmel Live! -ohjelmassa. Haastattelun aikana Starr tuli paljastaneeksi varsin yllättäviä asioita sen puoleen, mitä hän ei ole koskaan tehnyt – tai syönyt.

– En ole koskaan syönyt pizzaa. Tai currya, Starr kertoi.

Starr vetosi oudon paljastuksen liittyvän siihen, että hän on allerginen monille asioille. Asia tuli ilmi osiossa, jossa juontaja Jimmy Kimmel luetteli Starriin liittyviä huhuja ja antoi hänen kertoa, pitävätkö ne paikkansa.

– Pizzasta ei voi yleensä tietää, mitä kaikkea siihen on laitettu. Tai currysta. Olen tiukka itseni kanssa, koska se saa minut voimaan pahoin samantien.

Sekä ohjelman yleisö että Kimmel olivat paljastuksesta tyrmistyneitä. Aikoinaan Starr nimittäin toimi tunnetusti Pizza Hutin mainoskasvona. Nyt on kuitenkin selkvää, että vaikka Starr on vaikuttanut 1990-luvun pizzamainoksissa pitävänsä pizzasta, hän ei ole koskaan oikeasti laittanut palaakaan suuhunsa.

– Ajattelin aina, että sinun elämäsi on ollut mahtavin, mutta nyt tajuan minun olleen parempi, Kimmel vitsaili Starrin myötäillessä.

Vaikka Starr välttelee monia ruoka-aineita allergioidensa takia, on hän myös pitkän linjan kasvissyöjä.

Starr paljasti Kimmelille itsestään myös muun muassa sen, että hän opetteli aikoinaan neulomaan ja oli siinä varsin pätevä.

The Beatles -yhtye hajosi vuonna 1970 ja se on yhä yksi maailman musiikkihistorian suosituimmista yhtyeistä. Bändi on tänä vuonna kuitenkin ehdolla kahdessa kategoriassa tulevassa Grammy-gaalassa.

Lähde: Billboard