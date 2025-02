Yhdysvaltalaisalukset voivat jatkossa kulkea Panaman kanavan läpi ilmaiseksi

Presidentti Donald Trump on väläytellyt suunnitelmaa ottaa Panaman kanava Yhdysvaltojen hallintaan.

Yhdysvaltain liittovaltion alukset voivat jatkossa kulkea Panaman kanavan lävitse ilmaiseksi, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö viestipalvelu X:ssä.

Ministeriön mukaan Panaman hallinto on suostunut siihen, ettei Yhdysvaltain liittovaltion aluksilta peritä enää kanavamaksuja. Ministeriö sanoo, että Yhdysvallat säästää tämän myötä miljoonia dollareita vuodessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on painostanut Panamaa kanavan vuoksi. Trump on myös väläytellyt, että Yhdysvallat ottaisi kanavan taas hallintaansa. Hän katsoo, että Kiinalla on liikaa vaikutusvaltaa kanavan suhteen.