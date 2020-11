Yhdysvaltain vaaliviranomaisilta yhteinen kannanotto: Ei mitään todisteita vilpistä, vaalit "maan historian turvallisimmat" – Twitterissä satojatuhansia harhaanjohtavia viestejä

Tämän vuoden vaalien poikkeuksellista turvallisuutta lausunnon allekirjoittaneet tahot perustelevat esimerkiksi vaaleja edeltäneellä testaamisella ja vaaleissa käytettyjen laitteiden sertifioinneilla. Lisäksi lausunnossa korostetaan, että kaikissa osavaltioissa, joissa tulos on ollut tiukka, joka ikinen ääni on rekisteröity ja voidaan tarvittaessa laskea uudelleen.

– Ei ole minkäänlaisia todisteita siitä, että mikään äänestysjärjestelmä tuhosi tai kadotti ääniä, muutti ääniä tai oli millään muullakaan tavoin vaarantunut, lausuntoon on kirjoitettu lihavoiduin kirjaimin.

Lausunnon allekirjoittaneet huomauttavat tietävänsä, että vaaleista on liikkeellä monia perusteettomia huhuja. He kuitenkin vakuuttavat, että heillä viranhaltijoina on täysi luotto vaalien turvallisuuteen ja integriteettiin. Kansalaisia neuvotaan ohjaamaan kysymykset vaaleja hallinnoiville viranomaisille.