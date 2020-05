Sininen huutomerkki hermostutti presidentin – Twitter varoitti ensi kertaa Trumpin tviittien harhaanjohtavasta sisällöstä

Twitteriä on jo pitkään vaadittu puuttumaan sellaisiin Trumpin – ja muiden maailman johtajien – tviitteihin, jotka eivät ole olleet totuudenmukaisia.

Trump vastasi merkintöihin hyökkäävään sävyyn niin ikään tviiteillä. Hän sanoi Twitterin yrittävän sekaantua Yhdysvaltojen tämän vuoden presidentinvaaleihin, jotka on määrä pitää marraskuun alussa.

Uutiskanava CNN:n mukaan Twitter ei halunnut kommentoida Trumpin väitteitä. Trumpin Twitter-tilillä on yli 80 miljoonaa seuraajaa.

Faktat koottu linkin taakse

Käytännössä Twitter on lisännyt Trumpin tviittien yhteyteen sinisen huutomerkin ja linkin, jonka taakse on kerätty esimerkiksi CNN:n ja Washington Post -lehden juttuja aiheesta. Niiden mukaan postiäänestykseen on todettu liittyneen vilppiä ani harvoin.