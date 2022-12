Yhdysvaltain talvimyrsky vaatinut lisää kuolonuhreja – sähkökatkot kestäneet tunteja, ruumiita ajoneuvoissa ja lumimassojen alla

Yhdysvalloissa talvimyrskyn seurauksena on kuollut jo ainakin 31 ihmistä 9 osavaltiossa. Kovat lumisateet ja jäätävät lämpötilat ovat kiusanneet erityisesti maan itäosia, mutta kuolonuhreja on ilmoitettu myös maan keskiosassa Coloradossa, jossa neljän ihmisen on kerrottu paleltuneen kuoliaaksi.