Yhdysvaltojen voimakas joulumyrsky jätti jälkeensä kymmeniä kuolleita ja vesikriisin – Mississippissä toteutui pahin mahdollinen skenaario

6:55

Meteorologi kertoo videolla, miksi samankaltaiset talvimyrskyt eivät olisi mahdollisia Suomessa: "Only in the USA"