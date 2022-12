Talvimyrsky tekee tuhoa Yhdysvalloissa: Useita ihmisiä kuollut, yli miljoona ihmistä sähköttä ja tuhansia lentoja peruttu

Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, ja meteorologien mukaan talvimyrsky saattaa tuoda Yhdysvaltoihin kylmimmän joulun vuosikymmeniin.

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun (NWS) mukaan monin paikoin lämpömittarien elohopea on valahtanut reippaasti nollan alapuolelle eri puolilla maata.

Esimerkiksi Minnesotassa on mitattu miinus 38 celsiusasteen lukemia, ja jopa etelässä Dallasissa Texasissa lämpömittari on näyttänyt miinus 13 celsiusasteen lukemia. Lisäksi subtrooppisessa Floridan pohjoisosassa on satanut lunta.