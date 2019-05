Yhdysvaltain pörssit laskussa – Trump lupasi kauppatullien tuovan vaurautta

"Siirtyy kuluttajien maksettavaksi"



– Kymmenen prosenttia on ollut taso, jonka toimittajat pystyvät kattamaan, eikä se ole siirtynyt kuluttajille. 25 prosenttia siirtyy väistämättä hintoihin ja kuluttajien maksettavaksi.

Kiina on jo pitkään varoittanut vastaavansa tullien korotuksiin, mutta ei ole vielä kertonut, millaisiin vastatoimiin se aikoo ryhtyä.

– Kiinan mahdollisuudet vastata tullitariffeilla on rajalliset, koska Kiinan tuonti Yhdysvalloista on paljon pienempää. Keinovalikoimassa ovat amerikkalaisiin yrityksiin tai olemassa oleviin tariffeihin kohdistuvat lisätoimet. Amerikkalaisilla yrityksillä on merkittävää liiketoimintaa paikan päällä Kiinassa, Vuorio sanoi.