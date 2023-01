Yhdysvaltain edustajainhuone ei saanut valittua puhemiestä keskiviikkonakaan – McCarthylla riittää yhä luottoa

Puhemiehen valinnan piti olla muodollisuus, mutta pieni joukko republikaanien edustajia on asettunut poikkiteloin muun puolueen kanssa. Puhemieheksi kaavailtu republikaanien Kevin McCarthy ei ole onnistunut saamaan riittäviä ääniä kasaan kahden päivän aikana järjestetyissä yhteensä kuudessa äänestyksessä.

Kongressi ei voi aloittaa toimintaansa ennen kuin puhemies on valittu. Edustajainhuone kokoontuu jälleen kahdeksalta illalla eli aamukolmelta torstaina Suomen aikaa.

Äänestystulokset säilyivät muuttumattomana läpi keskiviikon

Kuudennella äänestyskierroksella tulokset säilyivät muun muassa CNN :n ja New York Timesin mukaan jälleen kerran muuttumattomina päivän kahdesta aiemmasta kierroksesta.

Yksi edustajainhuoneen republikaaniedustajista on lisäksi pidättäytynyt jälleen äänestämästä, aivan niin kuin aiemmissa keskiviikkoisissa äänestyksissä. Tämä on sikäli merkittävää, että se laskee puhemieheksi tarvittavan edustajan vähimmäisäänimäärän 217:ään. Koska McCarthy ei päässyt lähellekään tätä, jäi päätös tälläkin kierroksella merkityksettömäksi.

McCarthylla riittää luottoa, että tarvittaviin ääniin päästään

Republikaaneilla on edustajainhuoneessa enemmistö paikoin 222–212. Puhemiehen valintaan voi kulua kauankin, sillä 1850-luvun puolivälissä puhemiehestä äänesteltiin kaksi kuukautta.

– Pääsemme 218:aan, me ratkaisemme ongelmamme ja teemme kaikki työtä yhdessä, hän sanoi uutiskanavalle.

– Meillä on 90 prosenttia äänistä. En ole ikinä nähnyt päätäntäelintä, missä 10 prosenttia kontrolloi 90 prosenttia. Niin ei vain tapahdu, hän lisäsi, vaikka vähemmistöäänet ovat tähän mennessä estäneet hänen suunnitelmansa jo useaan otteeseen.

Trump kehotti äänestämään McCarthya

Puhemiehestä äänestettiin jo tiistaina kolme kertaa, mutta McCarthyn menestys ei ollut häävi. Kahdella ensimmäisellä kierroksella hän sai 203 ääntä ja kolmannella 202 ääntä, kun valintaan olisi tarvittu 218 ääntä. Ennakkosuosikin äänisaalis on siis laskenut jokseenkin kierrosten saatossa.

McCarthyn surkeasta menestyksestä kertoo sekin, että hän on hävinnyt joka kerta demokraattien vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffriesille. Demokraattijohtajan valinta olisi kuitenkin erittäin epätodennäköistä, koska republikaaneilla on enemmistö edustajainhuoneessa.

– Kaikkien suurenmoisten edustajainhuoneen republikaanien on nyt aika äänestää Keviniä, sinetöidä asia ja korjata voitto. Republikaanit, älkää kääntäkö suurta voittoa suureksi ja häpeälliseksi tappioksi, Trump evästi.

Gaetz: McCarthy ei usko mihinkään

Osalle McCarthyn vastustajista tietyt kalifornialaisedustajan poliittiset näkemykset ovat nousseet ongelmaksi, mutta monelle McCarthy itse on ollut ongelma.

New York Times kysyi keskiviikkona Gaetzilta, uskooko hän siihen, että valinta saadaan tehtyä keskiviikon aikana, mihin hän vastasi "ei".

Pelosi halusi järjestää virkavalan vannomisia kotijoukkojen iloksi

Keskiviikkoisissa äänestyksissä kapinaryhmän ääniä kerännyt floridalaisedustaja Byron Donalds on New York Timesin mukaan poikkeuksellinen ehdokas tehtävään. Tavallisesti puhemieheksi valitaan kokenut poliitikko, mutta Donalds on vasta toisen kauden kongressiedustaja. Tai hän olisi, mutta yksikään kongressiedustaja ei ole päässyt vannomaan virkavalaansa puhemiesäänestyksen jumiutumisen vuoksi.