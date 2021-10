Yhdysvaltain Berliinin-lähetystön työntekijät kärsivät mystisistä oireista – johtuuko "Havannan syndrooma" ääniaseella tehdystä hyökkäyksestä?

Yli 200 lähetystön työntekijää on kertonut kärsivänsä erilaisista oireista vuodesta 2016 lähtien. Syndroomasta kärsivät kertovat tunteneensa muun muassa paineesta päässään ja kuulevansa tietystä suunnasta tulevaa huminaa. Jotkut ovat tunteneet huimausta, pahoinvointia ja väsymystä.

Mystisiä oireita havaittiin ensimmäisen kerran Yhdysvaltain ja Kanadan lähetystöissä Kuuban pääkaupungissa Havannassa, mistä tauti on myös saanut nimensä.

Oireiden aiheuttajaa ei tiedetä. Viime vuonna yhdysvaltalaistutkijat päätyivät siihen, että loogisin selitys niille on jonkinlainen kohdistettu radiotaajuus.

Keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns sanoi tämän vuoden heinäkuussa, että on ”hyvin todennäköistä”, että oireet on aiheutettu tahallaan ja että hyökkäysten takana saattaa olla Venäjä. Venäjä on jyrkästi kiiistanyt, että sillä olisi mitään tekemistä asian kanssa.