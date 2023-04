Yhdysvalloissa vierailulla oleva Etelä-Korean presidentti keskustelee Bidenin kanssa kumppanuuden syventämisestä

hdysvaltain ja Etelä-Korean presidenteillä Joe Bidenilla ja Yoon Suk Yeolilla on tänään Washingtonissa huippukokous, jossa juhlistetaan maiden yli 70 vuotta jatkunutta liittolaissuhdetta.



Eilen presidentit vierailivat Washingtonissa sijaitsevalla Korean sodan muistomerkillä, joka kuvaa yhdysvaltalaisten sotilaiden marssia kommunistista pohjoista vastaan 1950–1953.



Vierailun aikana Biden ja Yoon keskustelevat muun muassa maiden kumppanuuden syventämisestä varsinkin Aasian ja Tyynenmeren alueella, missä Pohjois-Korea lisää ohjustuotantoaan ja Kiina harjoittaa sapelinkalistelua Taiwanin takia.



Vierailun aikana noussee esille myös Etelä-Korean rooli Ukrainan auttamisessa. Etelä-Korea on maailman yhdeksänneksi suurin aseiden viejämaa, mutta Ukrainaan se on lähettänyt humanitaarista apua. Etelä-Korea on noudattanut pitkään voimassa ollutta politiikkaa, ettei se toimita aseita aktiivisille konfliktialueille. Sen sijaan se on myynyt panssarivaunuja ja haupitseja Puolalle.