Yhdysvalloissa lähes 1 400 uutta koronakuolemaa – Trump silti optimistinen tilanteen suhteen: "Korona on katoamassa pois"

Yhdysvalloissa on raportoitu viimeisen vuorokauden ajalta 1 399 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Luvut on tarkistettu ja päivitetty varhain torstaiaamuna.

Yhteensä maassa on vahvistettu 158 171 koronakuolemaa. Uusia tartuntoja vahvistettiin viimeisen vuorokauden ajalta 57 540. Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu Yhdysvalloissa reilut 4,8 miljoonaa, mikä on määrällisesti eniten koko maailmassa.