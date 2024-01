Yhdysvallat iskuista Jemeniin: Maailman laivaliikenne huolena

– Yhdysvallat on sanonut, että maailman laivaliikenne on huolena. Huthit ovat iskeneet sellaisella voimalla, että tällä on ollut vaikutuksia kymmenien maiden rahtialuksiin. Siellä on osaan aluksiin jopa osunut ja oli osua myös polttoainetta kuljettaneeseen rahtilaivaan.