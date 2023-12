Yhdysvallat: Hamas ei halunnut naispanttivankien paljastavan kohteluaan

Israelissa poliisi on myös tutkinut todisteita seksuaalisesta väkivallasta Hamasin 7. lokakuuta Israelin eteläosaan tekemän hyökkäyksen aikana. Poliisin mukaan tutkinnassa on kerätty yli 1 500 todistajanlausuntoa silminnäkijöiltä, lääkäreiltä ja patologeilta. Niissä on kerrottu muun muassa joukkoraiskauksesta ja kuoleman jälkeisestä silpomisesta.