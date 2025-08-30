Yhdysvallat estää palestiinalaishallinnon presidentin pääsyn YK-kokoukseen

Palestiinalaisten presidentti Mahmud Abbas jätti palestiinalaisvaltion jäsenhakemuksen YK:lle 23.9.2011.
Palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas.
Julkaistu 30.08.2025 07:15

MTV UUTISET – STT

Yhdysvallat epää viisumin myös palestiinalaishallinnon presidentiltä Mahmud Abbasilta. 

Asian vahvistaa BBC:n ja Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies.

Yhdysvallat sanoi perjantaina epäävänsä viisumit palestiinalaishallinnon edustajilta, joiden on tarkoitus osallistua YK:n syyskuun yleiskokoukseen. Ulkoministeriön lausunnossa ei tuossa vaiheessa tarkennettu, keitä kaikkia viisumipäätös koskee ja esimerkiksi Abbasin kohtalo oli alkujaan epäselvä.

Palestiinan YK-edustusto ei kuulu rajoituksen piiriin.

