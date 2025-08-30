Yhdysvallat estää palestiinalaishallinnon presidentin pääsyn YK-kokoukseen

Yhdysvallat epää viisumin myös palestiinalaishallinnon presidentiltä Mahmud Abbasilta.
Asian vahvistaa BBC:n ja Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriön virkamies.
Yhdysvallat sanoi perjantaina epäävänsä viisumit palestiinalaishallinnon edustajilta, joiden on tarkoitus osallistua YK:n syyskuun yleiskokoukseen. Ulkoministeriön lausunnossa ei tuossa vaiheessa tarkennettu, keitä kaikkia viisumipäätös koskee ja esimerkiksi Abbasin kohtalo oli alkujaan epäselvä.
Palestiinan YK-edustusto ei kuulu rajoituksen piiriin.