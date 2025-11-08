Maan presidentti Donald Trump oli kertonut aiemmin, että varapresidentti J. D. Vance osallistuisi kokoukseen hänen sijastaan.
Yhdysvallat ei aio lähettää lainkaan edustajia Etelä-Afrikassa järjestettävään G20-kokoukseen.
Donald Trump perusteli perjantaina Truth Social -palvelussaan päätöstä sanoen, että Etelä-Afrikan valkoinen vähemmistö on vainojen kohteena.
Etelä-Afrikka on kiistänyt Trumpin useaan otteeseen esittämät väitteet siitä, että maan valkoinen väestö olisi järjestelmällisen vainon ja surmaamisen kohteena.
G20-maiden huippukokous järjestetään kahden viikon päästä Etelä-Afrikan Johannesburgissa.
Trump suunnittelee järjestävänsä ensi vuoden G20-huippukokouksen golfklubillaan Floridan Miamissa.