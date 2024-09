Yhdeksän vuotta sitten kadonneen Sakun kohtalo ratkesi viimein – äiti kiittää tuesta ja avusta: "Nyt toivon sururauhaa"

Yhdeksän vuotta sitten kadonneen ja elokuussa kuolleena löytyneen Saku Inomaan äiti on helpottunut, että viimein hänen poikansa kohtalo on ratkennut. Poliisi tiedotti tänään, että 17. elokuuta Janakkalasta löytyneen ruumiin jäänteet on tunnistettu Saku Inomaaksi.