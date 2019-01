Yhä useampi USA:n liittovaltion viranomainen on jo ruokajonossa – häätö uhkaa palkatta jäänyttä turvallisuusviraston työntekijää

Kädestä suuhun

Viime palkasta on jo yli kuukausi. Hallinnon sulkuja on ollut aiemminkin, joten Gregg tietää, miten kannattaa toimia, jotta rahat riittävät pakollisiin menoihin sulun aikana.

Ongelmana on, että tämänkertainen sulku on jo nyt ollut selvästi muita pidempi eikä loppua näy. Presidentti Trump on jopa sanonut, että sulku voi kestää tällä kertaa kuukausia tai vuosia.

Häätö uhkaa monia

Gregg on jo toimittanut vuokranantajalleen kirjeen työnantajaltaan Kotimaan turvallisuusvirastolta. Siinä pyydettiin vuokranmaksulle lisäaikaa, koska Gregg on liittovaltion työntekijä eikä siksi saa palkkaa.

Liittovaltion työntekijät ruokajonossa

Sulku uhkaa myös monia ruoka-apuohjelmia. Niiden rahat loppuvat New York Timesin mukaan helmikuussa. Monet vapaaehtoisorganisaatiot ovat jo nyt alkaneet jakaa lisää ruokaa, koska kysyntä on kasvanut.

Maan pääkaupungissa Washingtonissa ongelma on erityisen suuri, koska siellä on niin paljon liittovaltion työntekijöitä. Monet heistä eivät koskaan ole aiemmin hakeneet ruoka-apua.

Wilder on yksinhuoltaja. Hän työskentelee sihteerinä oikeusministeriössä. Hallinnon sulun ajan hän on käynyt töissä palkatta. Wilder kertoo joutuneensa pyytämään rahaa 77-vuotiaalta äidiltään säästöjensä loputtua.

Lahjoittajasta avun tarvitsijaksi

Washingtonin alueella ruoka-apua jakavassa The Capital Area Food Bankissa liittovaltion työntekijöiden ahdinko on huomattu. Järjestö on jakanut ruokaa tähän asti lähellä köyhyysrajaa eläville, mutta nyt tavoitetta on muutettu niin, että ruokaa jaetaan jopa 60 000 dollaria vuodessa ansaitseville.