Yhä useampi suomalainen haluaa lomailla ilman lentämistä – "Lentomatkailu ei enää ole niin cool"

Helsingissä asuva Tuuli Kaskinen on jo monta vuotta pyrkinyt matkustamaan junalla tai bussilla ja välttämään lentomatkailua. Raiteet ovat vieneet muun muassa Moskovaan, Berliiniin, Ateenaan ja Lissaboniin.

Ajan lisäksi Kaskinen varaa junamatkalle hyvää luettavaa ja hyvät eväät. Hyvä seurakin on arvossaan.

Yksi mieleen jääneistä junamatkoista suuntautui kymmenkunta vuotta sitten Espanjan Baskimaahan. Matkaseurueessa oli sekä aikuisia että lapsia. Lapsille sanottiin jo lähtiessä painokkaasti, että matka on pitkä ja junassa nukutaan monta yötä – eli ei kannata kysellä, joko pian ollaan perillä.

"Ilmastoraportti on kuumentanut keskustelua"

Tuuli Kaskinen ei ole yksin. Esimerkiksi Maata pitkin matkustavat -ryhmä Facebookissa on tämän vuoden aikana kasvanut muutamasta kymmenestä yli tuhanteen jäseneen. Viime vuosien tilastoissa suuntaus ei vielä näy, vaan lentomatkailu on ollut kasvussa.

– Syksyllä julkaistu ilmastoraportti on varmasti kuumentanut keskustelua. Meillä on enemmän ihmisiä kuin ennen, jotka välttelevät lentämistä. Kyse on varsin pienestä ihmisryhmästä, mutta kaikki uudet trendit lähtevät pienistä ihmisryhmistä, sanoo Antti Honkanen, Lapin yliopiston matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja.