Muistatko? Tämä kortti lanseerattiin jo 50 vuotta sitten – vuoden kampanja osoittautui niin suosituksi, että sitä jatkettiin: "Huima tapa nähdä Eurooppaa ja eri maita"

– Vaikka en silloin ollut hirveästi vielä matkustellut, minulla oli jonkinlainen varmuus siitä, että junamatkustaminen on minulle ominaisin tapa matkustaa. Ehkä sitä oli vähän romantisoinutkin, että näkee, kun maisemat vaihtuvat eikä ole tarkoitus päästä johonkin mahdollisimman nopeasti ja olla siellä kahta viikkoa. Matkanteko on osa viehätystä, Saarelma pohtii.

– Junalla matkustaessa näkee sen, miten matka etenee. Lentäminen on ikään kuin aikakapseli. Yhdessä paikassa astutaan koneeseen, ja jonkin ajan päästä astutaan koneesta ulos ihan eri paikassa. Lentämisessä matkustamisen maantieteellinen ulottuvuus jää pois, hän sanoo.

"Demokratisoi matkustamista"

Mankan mukaan reilaaminen on osaltaan voinut vaikuttaa myös siihen, miten suomalaiset ovat kokeneet eurooppalaisuuden ja Suomen kuulumisen Eurooppaan.

– Tietty joustavuus reilaamisessa on yhä. Se on osa interrailin viehätystä, että voi rautatieasemalla katsoa, mihin juna olisi pian lähdössä ja hypätä siihen sen suurempia suunnittelematta, Manka kuvailee.

Ei enää vain nuorten tapa matkustaa

Alun perin interrail-kortti oli suunnattu nuorille, ja sen ikäraja oli 21 vuotta. Vuonna 1998 ikäraja poistettiin, ja myyntiin tuli myös alennushintoja perheille ja yli 70-vuotiaille. Sittemmin reilaamisesta on tullut kaikenikäisten tapa matkustaa.

Myös Saarelma on lähdössä jälleen reilaamaan, mutta varsinaisesta nostalgiamatkasta ei ole kyse. Juhannusviikolla alkavalle matkalle lähtevät mukaan puoliso ja pian 7-vuotias lapsi.

Suurin ero entiseen on se, että tällä kertaa matka on suunniteltu ennalta. Kaikki majapaikat ja osa junien paikoista on varattu etukäteen. Reitti kulkee Tukholmasta Berliiniin ja sieltä Innsbruckin ja Alppien kautta Pohjois-Italiaan.