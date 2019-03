Yhä useampi saa aikuiskoulutustukea – suurin osa tuen saajista alanvaihtajia: "Työelämässä uskalletaan hakea uutta suuntaa"

– Aikuiskoulutustuen suosio on kasvanut jatkuvasti vuodesta 2010. Silloin tuen saajia oli noin 9 000, Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sanoo.

– Alan osuus on noin 35 prosenttia, vaikkakin sen suosio on vähentynyt jo monta vuotta peräkkäin.

Eniten aikuiskoulutustukea saadaan 30–44-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 30-vuotiaita on tuen saajista noin 10 prosenttia ja 45–59-vuotiaita noin 20 prosenttia. Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on vähintään kahdeksan vuoden työura tai päätoiminen yrittäjyys.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtajan Heikki Räisäsen mukaan kasvaville aloille vaihdetaan tällä hetkellä eniten. Vuosina 2015–2018 eniten on kasvanut rakennusala. Vastaavasti supistuvilta aloilta vaihdetaan pois. Pitkäaikaisena trendinä on ollut teollisuusalan työvoiman lasku, mutta aivan viime aikoina myös teollisuusala on kääntynyt kasvuun.