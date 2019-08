Yhä useampi hakeutuu sukupuolen korjaushoitoihin – leikkaus voi kaduttaa jälkikäteen: "Mietittiin, voisiko jalkoväliin tehdä jotakin"

Yhdysvalloissa on tehty tutkimuksia, joiden mukaan monet kuitenkin katuvat sukupuolen korjaustoimenpiteitä. Detransitio on herättänyt keskustelua myös Suomessa.

MTV uutiset kertoi kevättalvella Sametin, 32, tarinan, joka on katunut leikkaustaan ja sittemmin detransitioitunut eli pysäyttänyt sukupuolen korjaustoimenpiteet ja vaihtanut suuntaustaan.



Ihminen saattaa piilottaa muut ongelmat

USA todayn mukaan tutkimukset osoittavat, että henkilöt, jotka haluavat vaihtaa sukupuolensa, kärsivät usein muista psyykkisistä ongelmista, kuten masennuksesta tai ahdistuksesta.

Sametin mukaan ihminen saattaa ikään kuin piilottaa muut ongelmat sen taakse, että on transsukupuolinen. Oikea syy kärsimyksiin voi olla esimerkiksi masennus tai ahdistus.

– Taustalla voi olla paljon asioita. Tunnen paljon transsukupuolisia ja useat heistä ovat moniongelmaisia ihmisiä. Sitten kun tämä sukupuoli-identiteetin ongelma ilmestyy, niin he kiteyttävät ongelmansa juuri siihen asiaan, vaikka todellisuudessa heillä on hirveästi kaikenlaisia muita ongelmia, johon he tarvitsisivat apua, Sametti sanoo.



Yhdysvalloissa on perustettu vertaistukisivusto, jonka mukaan jopa 40 prosenttia sukupuolen korjausleikkauksen tehneistä yrittää itsemurhaa toimenpiteen jälkeen. Sivustolla kerrotaan myös, että 20 prosenttia korjausleikkauksen tehneistä katuu toimenpidettä.

– Tällä hetkellä vallitseva käsitys on se, että ihminen voi päätyä itsemurhaan, kun ei saa korjaustoimenpiteitä. Laajan ruotsalaistutkimuksen mukaan kuitenkin itsemurha-alttius kasvoi nimenomaan leikkausten jälkeen. Leikkaus siis ei auttanutkaan henkilön ongelmiin.



– Tästä pitäisi herättää enemmän keskustelua. Tämä on vakava ristiriita ja niin vakava asia ylipäätään, ettei tätä voida jättää tutkimatta, Sametti sanoo.



Lääkärit kaipaavat lisää tutkimustietoa

TAYS:n mielialahäiriöiden yksikön ylilääkäri Riikka Mäkelä kertoo, ettei Suomessa ole vielä julkaistu seurantatutkimusta siitä, kuinka moni katuu sukupuolen korjaustoimenpiteitä tai korjausleikkausta.



Suomessa nojataan kansainväliseen tutkimustietoon ja maamme kahden oman transpoliklinikan potilashistoriaan.

– Kattavia tutkimuksia kaivataan lisää. Meillä ei ole julkaistu tällaista samankaltaista tutkimusta, Mäkelä sanoo.



Hänen mukaansa katumisen syyt voivat olla moninaisia.



– Sekin vaihtelee, kadutaanko koko diagnoosia vai onko ympärillä muunlaisia asioita, jotka johtavat tilanteen katumiseen. Esimerkiksi sosiaalinen ympäristö tai se, ettei hoitotulos ole toivotun kaltainen.



Kirurgiaan voi liittyä myös komplikaatioita. Hyvin pieni osa katuvista katuu siksi, että olisi tullut siihen tulokseen, ettei sittenkään ole sitä sukupuolta, mitä ajatteli olevansa.



Mitä parempi on hoitotulos ja hoitopolku, sekä kehittyneemmät tekniikat, sitä vähäisempi on katumisen riski, hän kiteyttää.



– Jos tämä niin sanottu tosielämän koevaihe on lyhyt ennen laajempaa sukuelinkirurgiaa, niin se voi ennakoida riskiä, että katuminen on suurempaa, Mäkelä pohtii.



Hänen mukaansa katuminen on hyvin harvinaista.



– Se on eri arvioiden mukaan puolen prosentin tai parin prosentin luokkaa. Heidän osuutensa on kuitenkin hyvin pieni, kun ajatellaan, että kyseessä on näin iso prosessi. Käytännössä elämme kuitenkin sellaisessa kliinisessä käsityksessä Suomessa, että katuvien osa on aika pieni.



"Mietittiin, voisiko jalkoväliin tehdä jotakin"



Sametin detransitiointi alkoi viime vuonna. Hän on pohtinut erilaisia fysiologisia ratkaisuja tilanteeseensa. Munasarjat, kohtu ja rinnat on poistettu Sametilta kokonaan.



– Sitä mietittiin myös, voisiko jalkoväliin tehdä jotakin, kun syvyyttä ei ole lainkaan. Sain myös limakalvoja kosteuttavaa voidetta. Kuulin, että intersukupuolisille tehdään venytyshoitoja. Heistä osa syntyy sellaisina, ettei heillä ole luonnostaan mitään syvyyttä. Heille voidaan käsittääkseni kasvattaa vagina sillä tavalla, että sitä pientä onkaloa, joka siellä on, venytetään.



Sametin tilanne on erilainen kuin intersukupuolisilla.

– Gynekologi soitti minulle ja sanoi, että he olivat oikein kokouksen pitäneet tästä aiheesta ja olivat päätyneet siellä siihen tulokseen, että venytyshoito ei todennäköisesti onnistu. Arpikudosta on minulla niin paljon.



– Juridiset muutokset kyllä saan. Mutta kaikki muu on auki. Lääkäritkin ovat vähän pihalla, että mitä pitäisi tehdä. Sain kyllä transpolin kautta maksusitoumuksen transsensitiiviseen psykoterapiaan, Sametti kertoo.



Jos korjaus kaduttaa, on lähdettävä alusta

Mikäli sukupuolen korjaustoimenpiteet kaduttavat, asioissa edetään Mäkelän mukaan juridisesti translain mukaan, eli sukupuolen määrittely lähtee uudelleen alusta alkaen.



– Tilanne käsitellään ja tutkitaan samalla tavalla, kuin ennen sukupuolen korjaustoimenpiteitä. Juridisesti se on uusi tutkimusprosessi, Mäkelä sanoo.



Toimenpiteitä harkitaan tapauskohtaisesti.

– Lääketieteellisesti kysymyksessä on aina yksittäistapaus sen suhteen, mitä on ehditty tehdä ja onko se palautuva muutos. Jos on tehty sukuelinkirurgiaa, joka on palautumaton, niin silloin ne elimet on menetetty, Mäkelä sanoo.



– Kysymys on niin harvinaisesta tilanteesta, että mitään valmiita hoitosapluunoita ei ole. Plastiikkakirurgin kanssa määritellään tarkemmin se, mitä voi tehdä. Tärkeintä on ihmisen kärsimyksen lievittäminen, hän jatkaa.

Sametti saa estrogeenihoitoa ja odottaa naisen henkilötunnusta

Tällä hetkellä Sametti odottaa naisen henkilötunnusta. Sen saaminen on hivenen byrokraattinen prosessi ja lausunnot tarvittiin sekä Tampereen että Helsingin trans-poliklinikoilta.

– Oman aikansa se kyllä ottaa, että ne asiat lähtevät käsittelyyn, hän toteaa.

Sametti saa myös estrogeenihoitoa, sillä hänen hormonituotantonsa pysähtyi korjaushoitojen myötä kokonaan. Oireet olivat samankaltaiset, kuin vaihdevuosissa: kuumia aaltoja ja äkillisiä lämpötilan vaihteluita kehossa.

– Estrogeenihoito auttoi selvästi ikäviin fyysisiin oireisiin, jotka olivat todella pahoja. Myös mielialani tasaantui, hän kertoo.



"Sellaista testiä ei ole, joka määrittelisi sukupuolen"

Tehdäänkö arviointia ennen korjaustoimenpiteitä riittävän kattavasti?



– Se on hyvä kysymys. Tämä on sellaista diagnostiikkaa, että lääkärillä ei ole käytettävissä mitään sellaista testiä, jolla voisi katsoa, oletko sinä nainen, mies tai joku muu. Vaan se sukupuoli-identiteetin kokemus ja se kärsimys, mikä siihen ristiriitaan liittyy, on henkilön itsensä kuvailtava, Mäkelä sanoo.



Mäkelän mukaan etukäteen pyritään kaikin tavoin tarkastelemaan päätöksen pysyvyyttä ja sitä, onko taustalla jokin muu psykiatrinen häiriö, mikä aiheuttaa kärsimystä.



– Meillä on ollut nopea muutos viime vuosina lähetemäärien kasvussa. Potilaita tulee nyt enemmän arvioitavaksi. Se on lisääntynyt jyrkästi nyt muutaman vuoden aikana ja painottuu nuoriin potilaisiin.



Lähetemäärien kasvu näkyy nuorisopsykiatrian puolella alaikäisten osalta.



– Meillä aikuispsykiatrian puolella on juuri täysi-ikäisiksi tulleita. Nuoreen aikuisuuteen ne painottuvat, Mäkelä kertoo.



Ilmaisia hoidot eivät suinkaan ole – eivät korjaustoimenpiteet, eivätkä palautustoimenpiteet.



– Ihan hirveän paljon tähän on rahaa mennyt. Tonneista puhutaan. Hormonivalmisteisiin saa jonkin verran Kela-korvauksia. Kun ostin hormonipiikkejä, niin ne maksoivat satasen kappaleelta. Rintojen poistoleikkauksen tein yksityisellä ja sen maksoin kokonaan itse, Sametti kertoo.



Detransitio on tabu

Sametti kokee, että detransitio on tabu suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen vastainen liikehdintä on meillä vielä uutta.



– Se on aivan ehdottomasti tabu ja trans-yhteisö on suhtautunut minuun suorastaan vihamielisesti. Tiedän myös, että Amerikassa on detransitioitujia, jotka ovat joutuneet vetäytymään julkisuudesta saatuaan tappouhkauksia trans-aktivisteilta.



Sametti on kiitollinen, että asia on herättänyt keskustelua.

– Tiesin, että prosessia katuvia on ja olin siinä käsityksessä, että niitä on noin kolme prosenttia, mutta he olivat minulle pelkkä numero tilastoissa. He eivät olleet minulle oikeita ihmisiä.



Sattumalta Sametti löysi netistä heidän blogejaan ja videoitaan.



– Kun kuulin heidän tarinansa siitä, miten he päätyivät transprosessiin ja miksi he päätyivät detransitioitumaan, niin minulle avautui kokonaan uusi näkökulma tähän. Kukaan ei ollut siitä puhunut.

Sametti on tuttaviensa kanssa perustanut sivuston, joka avaa keskustelua aiheesta.



– Kyllä transpolin pitäisi reagoida tähän enemmän ja tehdä tutkimuksia aiheesta. Ihmisten pitäisi saada oikeaa hoitoa oikeaan ongelmaan. En ymmärtänyt hoitoja aloittaessani, mitä kaikkea trans-kokemukseen voi liittyä.