Ydinasevaltiot moukaroivat nyt toisiaan – asiantuntija: Täysimittainen sota uhkana, jos suurvallat eivät puutu peliin

Intian ja Pakistanin väliset sotilaalliset toimet olivat ennakoituja, arvioi turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen MTV Uutisille.

Intian ja Pakistanin suhteet kiristyivät hänen mukaansa äärimmilleen sen jälkeen, kun yli 20 henkeä kuoli terrori-iskussa Kashmirissa. Intia syytti Pakistania terrorismin tukemisesta, jonka Pakistan kiisti.

Kiistaa seurasi joukko diplomaattisia toimia, ja nyt maat siirtyivät sotilaallisiin voimannäyttöihin.

1:43 Tämä iskuista tiedettiin tuoreeltaan.

Maiden välillä ollut iskuja ennenkin

Vanhanen muistuttaa, että maiden suhteet olivat ennestäänkin kireät. Nyt hän ennakoi erilaisia sotilaallisia vastatoimia puolin ja toisin.

Tilanne ei sinänsä ole ennenkuulumaton. Viimeksi vuonna 2019 itsemurhapommittajan iskun jälkeen Intia teki ilmaiskuja Pakistaniin, joka vastasi iskuihin.

Vanhanen pohtii, että nyt voidaan nähdä jonkinlainen toisinto näistä tapahtumista.

”Pahimmillaan ydinasevaltojen täysimittainen sota”

Vanhasen mukaan tilanteen tosiasiallista vakavuutta toistaiseksi vaikea arvioida, koska kaikkia tietoja tapahtumista ei ole saatavilla.

– Ilman muuta tilanne on vakava ja eskalaation vaara leijuu ilmassa, Kyseessä on kuitenkin kaksi ydinasevaltiota, joiden suhde on jo valmiiksikin jännitteinen, Vanhanen sanoo.

Odotettavissa hänen mukaansa on, että suurvallat, kuten Yhdysvallat, tekevät kaikkensa, ettei kriisi kärjistyisi laajemmaksi sodaksi.

– Pahimmillaan voidaan puhua täysimittaisesta sodasta kahden ydinasevallan välillä, hän muistuttaa.

Hän toteaa, että emme kuitenkaan ole vuosikymmeniin nähneet näin pitkälle menevää kriisiä. Tilanne voikin jäädä rajattujen vastatoimien näyttelyksi ja mittelyksi, erityisesti jos suurvaltojen pyrkivät konfliktin liennytykseen.

1:14 Näin Pakistanin ilmatila hiljeni iskujen kiihtyessä.