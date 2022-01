X Factor -tuomari Simon Cowell kihloihin

Sisäpiirin lähde kertoo The Sun -lehdelle, että Lauren on Cowelille peruskallio, joka on tukenut tähteä vuosien varrella ja nämä kaksi muodostavat täydellisen parin. Vaikka Cowell ei ole ollut avioituvaa tyyppiä, niin hän on ymmärtänyt, että on tavannut elämänsä naisen eikä voisi olla onnellisempi.