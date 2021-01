WWF: Maailman sademetsäalueet katoavat vauhdilla – pahimmillaan tartuntataudit lisääntyvät

Katoa luonnehditaan erittäin hälyttäväksi, sillä reilun vuosikymmenen aikana maailman metsäkatoalueilta on tuhottu 43 miljoonan hehtaarin kokoinen alue sademetsää. Alue vastaa kooltaan suurin piirtein Ruotsin kokoista aluetta. Ruotsi on pinta-alaltaan Euroopan viidenneksi suurin maa Venäjän, Ranskan, Ukrainan ja Espanjan jälkeen.

Metsät tarjoavat suojaa eläimistä ihmisiin tarttuvilta taudeilta

Metsäkadolla on vaikutusta myös ihmisten terveyteen, sillä hyvinvoivat metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta sekä torjuvat ilmastokriisiä. Lisäksi metsillä on oma merkityksensä, kun ehkäistään tarttuvien tautien leviämistä eläimistä ihmisiin. Useat epidemiat ja tautiesiintymät ovat alkaneet, kun tauti on levinnyt villi- ja kotieläimistä ihmisiin.