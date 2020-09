Kun maailma keskittyi koronakriisiin, taustalla roihusi – elämme metsäpalojen pahinta vuotta historiassa: "Amazonin kiihtyvä tuho työntyy kohti pistettä, josta se ei enää toivu"

Tästä on tulossa maailmanlaajuisesti metsäpalojen ennätysvuosi, varoittaa ympäristöjärjestö WWF. Kolme neljästä metsäpalosta on ihmisen aiheuttamia. Kun maailman huomio on kohdistunut koronakriisiin, voimavaroja ei riitä metsäpalojen torjuntaan.