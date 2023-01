WRC-tähdet vaativat muutoksia ikoniseen MM-ralliin

– Ehdottomasti kisa pitäisi siirtää takaisin pohjoisemmaksi. Voisi tukikohta osin olla Monacossa, mutta meidän on mentävä Valenceen tai sinne päin. Monte Carlon ralli ilman lunta ei ole sama asia, Neuville sanoi.

Rallin ennätyksellisen yhdeksännen kerran voittanut Sebastien Ogier on samaa mieltä kilpakumppaninsa kanssa. Ogierilla on toki omakin lehmä ojassa, sillä mies on kotoisin juuri Gapin lähettyviltä Forest-Sain-Julienin kylästä.