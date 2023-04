WP: Yhdysvaltojen asiakirjavuodon taustalla nuori aseharrastaja, joka levitti tietoja keskusteluryhmässä

"Hän tiesi mitä oli tekemässä"

– Hän on fiksu. Hän tiesi mitä oli tekemässä, kun hän lähetti dokumentteja. Tässä ei ollut millään tasolla kyse vahingosta, lähde kertoi lehdelle.

– Hän tuntui olevan aika lailla hukassa sen suhteen, mitä tehdä. Hän on täysin selvillä siitä, mitä on tapahtumassa ja mitkä sen seuraukset voivat olla. Hän ei vain tiedä, miten ratkaista asia, lähde sanoi.

Liittovaltion poliisi FBI on aloittanut vuotajan etsinnät. Myös Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon on aloittanut tutkinnan asiasta. Discord on kertonut tekevänsä yhteistyötä viranomaisten kanssa.