Yhdysvaltain Blinken matkaa taas Lähi-itään keskustelemaan Gazan tilanteesta

Blinkenin on ensin määrä keskustella saudijohtajien kanssa keskiviikkona, minkä jälkeen hän matkustaa torstaina Kairoon tapaamaan Egyptin johtoa. Johtajien on tarkoitus keskustella myös muun muassa keinoista saavuttaa pysyvä rauha alueelle. Lisäksi ulkoministeriö on kertonut Blinkenin ottavan esiin Jemenin huthikapinallisten hyökkäykset kauppa-aluksiin Punaisellamerellä.

Vierailu Lähi-idässä on Blinkenille kuudes sen jälkeen kun Israelin ja Hamasin välinen sota alkoi lokakuun alussa.



Blinken on tällä viikolla ollut Aasiassa tapaamassa Yhdysvaltain alueellisia liittolaisia. Tiistaina lehdistötilaisuudessa Manilassa hän painotti humanitaarisen avun kiireellisyyttä sanomalla, että koko Gazan väestön ruokaturva on akuutisti ja vakavasti vaarantunut.



Maanantaina julkaistun Integrated Food Security Phase Classification (IPC) -raportin mukaan erityisesti Gazan pohjoisosissa on välitön nälänhädän uhka.