Wilma Murron varjossa huipulle noussut Elina Lampela: "Olen elämäni kunnossa"

Lampela sijoittui huimasti kesäkuun EM-finaalissa neljänneksi. Yhdysvaltain ja Suomen kaksoiskansalaisuuden omaava Oulun Pyrinnön hyppääjä on 26-vuotiaana Murron ikätoveri, mutta saanut kasvaa maailman huipulle kaikessa rauhassa.

– Kyllä se varmaan tietyllä tavalla on helpompi asema kuin että olisi koko ajan keskiössä ja kaiken mielenkiinnon kohteena. Tässä voi ehkä tehdä vähän rauhassa töitä taustalla, Lampela pohtii.

Viime vuonna Lampela hilasi ennätystään 25 sentillä 455:een ja tänä vuonna rima on noussut jo 463:een. Lampela ei ole aivan varma yhtyykö näkemykseen, että 26 vuotta on urheilijan paras ikä, mutta ainakin läpimurron hän on tehnyt näillä vuosilla.