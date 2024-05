WHO sanoo lääkinnällisten evakuointien Gazasta keskeytyneen tyystin

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että lääkinnällisten evakuointien keskeytyminen Gazasta tarkoittaa yhä useamman ihmisen kuolevan. WHO kertoi tiistaina, että aiemminkin lääkinnällisiä evakuointeja tehtiin hyvin rajallisesti ja että ne yllättäen päättyivät täysin Israelin aloitettua sotilasoperaationsa Rafahissa Gazan eteläosassa toukokuun alkupuolella.

WHO on jo pitkään pyytänyt Israelia sallimaan kriittisessä tilassa olevien ja vakavasti haavoittuneiden ihmisten evakuoinnin Gazasta. Tuhansien gazalaisten on arvioitu tarvitsevan lääkinnällistä evakuointia, mutta vain harvat ovat päässeet lähtemään alueelta sen jälkeen kun sota alkoi lähes kahdeksan kuukautta sitten.