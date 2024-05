Kolmasosa EU-maista tunnustaa nyt Palestiinan valtion – mikä selittää Euroopan jakolinjoja?

– Tämä on symbolinen teko, jonka tarkoitus on painostaa osapuolia diplomaattisen prosessin aikaansaamiseen. Siinä ollaan tietysti hyvin tietoisia siitä, että valtio ei synny tällä tavalla ja että sen hyväksyminen edellyttää YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä, Juusola sanoo.

– Se varmaan riippuu maasta, minkälainen sisäpoliittinen tilanne ja minkälainen hallitus siellä on, miten tähän kysymykseen suhtaudutaan.

Kolonialismin vai Israelin tukemista?

– Globaali etelä kokee sen epäoikeudenmukaisena ja näkee, että valtiot, joilla on itsellään laajalti kolonialistinen historia, tukevat Israelin kolonisaatiota. Läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa tämä taas on nähty Israelin tukemisena, ja vasta siinä vaiheessa kun osapuolet ovat päässeet sopimukseen, hyväksytään Palestiinan valtio, Juusola sanoo.

Kahden valtion mallille on laaja tuki sekä Palestiinan valtion tunnustaneiden että tunnustamattomien maiden keskuudessa. Erimielisyyttä sen sijaan on Juusolan mukaan siitä, miten lopputulokseen päästään ja mikä on tunnustamisen rooli.