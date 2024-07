Lähes sata potilasta evakuoitiin Gazasta

Gazasta evakuoitiin tiistaina Arabiemiraatteihin 85 potilasta, jotka tarvitsevat akuuttia hoitoa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

Kyseessä on suurin yksittäinen lääkinnällinen evakuointioperaatio palestiinalaisalueilta sen jälkeen, kun Israel aloitti iskunsa Gazaan lokakuun alussa.

Evakuoiduista potilaista 35 on lapsia ja 50 aikuisia.

WHO:n mukaan yli 50 potilaalla, mukaan lukien neljällä lapsella, on syöpä. Joukossa on myös muun muassa veritauteja ja sydänsairauksia sairastavia ihmisiä sekä 20 traumapotilasta. Potilaita evakuoitiin useista paikoista ja kenttäsairaaloista eri puolilta Gazaa.

Haastavaa operaatiota lykättiin kertaalleen

Evakuoidut kuljetettiin Gazasta Kerem Shalomin rajanylityspaikan kautta Israeliin, josta heidät vietiin edelleen Abu Dhabiin. Alun perin maanantaille suunniteltu operaatio onnistui lopulta erittäin haastavissa olosuhteissa, WHO kertoo.

– Olemme kiitollisia Arabiemiraateille, joka tuki näiden potilaiden evakuointia, jotta he saavat tarvitsemaansa akuuttia hoitoa, WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

10 000 ihmistä evakuoinnin tarpeessa

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa lokakuun alun jälkeen ainakin 39 400 ihmistä, joista valtaosa on ollut siviilejä. Lisäksi lähes 100 000 ihmistä on ministeriön mukaan haavoittunut.