WHO:lta karu ennuste: Puoli miljoonaa eurooppalaista kuolee koronaan helmikuuhun mennessä

Kluge syytti huonosta koronatilanteesta riittämätöntä rokotekattavuutta. Rokotuskattavuus on hidastunut koko Euroopan mantereella viime kuukausina.

Tilanee vaihtelee maakohtaisesti paljon. Esimerkiksi Espanjassa noin 80 prosenttia ihmisistä on jo saanut tuplarokotuksen, mutta toisaalta Ranskassa ja Saksassa vain 66-68 prosenttia on tuplarokotettu. Venäjällä kahden koronarokoteannoksen on puolestaan saanut vain 32 prosenttia.