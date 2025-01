Washingtonin lentoturmasta uutta tietoa – lennonjohdon tilanne ei ollut "normaali"

Washingtonin lento-onnettomuuteen mahdollisesti vaikuttaneet tekijät alkavat paljastua. Onnettomuudessa kuoli 67 ihmistä.

Washingtonin lento-onnettomuuden aikaan Ronald Reaganin kansainvälisen lentoaseman lennonjohdossa oli henkilöstövajetta, kertoo Washington Post tuoreen raportin mukaan. Lennonjohdossa olisi pitänyt olla neljä lennonjohtajaa, mutta vuorossa oli vain kaksi henkilöä.

Toiselle lennonjohtajista oli sälytetty kahden lennonjohtajan roolit, raportissa kerrotaan. Lennonjohtajan piti vastata niin helikopterien kuin paikallisen ilmaliikenteen johtamisesta.

Tehtävien yhdistäminen on haastavaa, erityisesti vilkkaana ajankohtana, jo pelkästään sen takia, että viestinnässä lentokoneille ja helikoptereille käytetään eri radiotaajuuksia – on siis myös mahdollista, etteivät helikopterin ja CRJ-700:n lentäjät kuulleet toisiaan, vaikka olivatkin yhteydessä lennonjohtoon.

Myös lentodataan keskittyvän lennonjohtajan ja lennonjohtajan, joka vastaa lähtöselvitysten hankkimisesta ja niiden välittämisestä lentäjille, työtehtävät oli yhdistetty, raportissa kerrotaan.

Raportissa todetaankin, että onnettomuushetkellä keskiviikkoillalla paikallista aikaa lennonjohtajien määrä lennonjohdossa ei ollut "normaali" suhteessa vuorokauden aikaan eikä lentoliikenteen määrään alueella. Lehti kertoo, että keskimääräisesti alueella lentää enemmän kuin sata helikopteria päivässä.

Kuvassa Ronald Reaganin kansainvälisen lentoaseman lennonjohdon torni.AFP / Lehtikuva

Myös The New York Times (NYT) kertoo lennonjohdon henkilöstövajauksesta, joskin sen tiedossa on, että onnettomuushetkellä lennonjohdossa olisi ollut vain yksi lennonjohtaja.

NYTin tietojen mukaan yksi lennonjohtaja vastaa helikoptereiden ja lentokoneiden reiteistä kello 21.30 jälkeen, mutta onnettomuusiltana tehtävät oli yhdistetty jo ennen kyseistä kellonaikaa, mikä mahdollisti toisen lennonjohtajan lähtemään. Onnettomuus tapahtui hieman ennen kello 21 paikallista aikaa.

Lennonjohtajista on valtava ja jatkuva pula Yhdysvalloissa, mikä on johtanut siihen, että useat lennonjohtajat tekevät kuusipäiväistä työviikkoa ja kymmenen tunnin työpäiviä, kertovat muun muassa The New York Times sekä The Guardian.

Kansallinen lennonjohtajien liitto (National Air Traffic Controllers Association) on varoittanut viime vuosina, että henkilöstövaje lennonjohdossa on turvallisuusriski.

Keskiviikkoyötä vasten lennonjohdon henkilöstöä oli kasvatettu: vuorossa oli viisi lennonjohtajaa sekä yksi lennonjohtajakoulutettava. Lisäksi oli yksi valvoja ja yksi valvojakoulutettava. Tiedot perustuvat Washington Postin näkemään ilmaliikenteen turvallisuudesta kertovaan raporttiin.

Yhdysvaltojen ilmailuhallinto (Federal Aviation Administration) sekä lennonjohtajien liitto eivät ole kommentoineet henkilöstövajaukseen liittyviä kysymyksiä, Washington Post kertoo.

Läheltä piti -tilanne vain vuorokautta aiemmin

Ronald Reaganin kansainvälinen lentoasema sijaitsee Potomac-joen varrella ja joen vastakkaisella rannalla on Yhdysvaltojen ilmavoimien helikopterikenttä. Lähistöllä ovat myös Valkoinen talo, kongressitalo sekä puolustusministeriön Pentagon.

Karttakuva Washington D.C.:stä. Pentagon, jota ei ole merkitty karttaan, sijaitsee lentokentän luoteispuolella.

Pääkaupungin ilmatilan ylikuormittumisesta sekä sen turvallisuudesta on käyty keskustelua pitkään, jopa vuosia. Niin lentäjät, lennonjohtajat, viranomaiset kuin myös poliitikot ovat varoitelleet alueen riskitekijöistä ja mahdollisista onnettomuuksista.

Washingtonin kansainvälinen lentoasema antaa hyvän esimerkin. Lentoaseman maksimikapasiteettia on pidetty noin 15 miljoonassa matkustajassa, mutta viime vuosien aikana matkustajamäärät ovat nousseet jo reilusti yli 20 miljoonan.

Luvut kertovat, että matkustajamäärät pysyivät noin 15 miljoonassa koko 1990-luvun aina vuoteen 2005 asti. Siitä eteenpäin matkustajamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, pois lukien koronavuodet 2020–21. Vuonna 2023 rikkoutui ennätys: lentokentän kautta kulki noin 25,5 miljoonaa matkustajaa.

Viime vuonna kongressi vielä päätti lisätä kentälle vielä viisi lentoreittiä lisää. Varoituksista huolimatta vaaratilanteilta ei ole vältytty – eikä nyt myöskään vakavalta onnettomuudelta.

Perjantaina Potomac-joesta otettu kuva. Joesta pilkottaa joko osa helikopterin tai lentokoneen hylkyä.AFP / Lehtikuva

Viimeisin läheltä piti -tilanne tapahtui vain vuorokautta aiemmin onnettomuutta.

Lentokentälle tulossa ollut kone joutui peruuttamaan laskeutumisen välttääkseen yhteentörmäyksen lähistöllä lentäneen helikopterin kanssa. Lennonjohto käski lentoa 4514 tekemään ylösvedon ja ylimääräisen kierroksen länteen. Kone pääsi lopulta turvallisesti laskuun.

Trumpin "puhdistukset" syynä onnettomuuteen?

Sosiaalisessa mediassa, kuten X:ssä ja Threadsissa, on käyty kiivasta keskustelua, ovatko myös presidentti Donald Trumpin määräämät irtisanomiset kriittisiin tahoihin vaikuttaneet lento-onnettomuuden syntyyn.

Trumpin astuttua virkaan hän irtisanoi muun muassa liikenneturvallisuushallinnon johtajan sekä lakkautti ilmailun turvallisuutta neuvoa-antavan komitean.

Lisäksi Trump on asettanut liittohallitukselle rekrytointikiellon, joka ei ainakaan paikkaa pulaa lennonjohtajista.

Keskiöön on nostettu myös Yhdysvaltojen ilmailuhallinto eli FAA (Federal Aviation Administration) ja sen johtajan pakotettu ero.

Ennen Trumpin astumista virkaan, hänen läheinen tukijansa, miljardööri Elon Musk vaati vuodesta 2023 asti FAA:ta johtanutta Michael Whitakeria jättämään tehtävänsä 20. tammikuuta. Eilen 30. tammikuuta Trump nimitti FAA:lle väliaikaisen johtajan Christopher Rocheleau’n. Hänellä on vuosikymmeniä pitkä, joskin katkonainen, työura FAA:ssa.

Kuka johti ilmailuhallintoa tuona aikana, on mysteeri, eikä ilmailuhallinto suostunut sitä kommentoimaan, kirjoittaa The Guardian viitaten Reutersin tietoihin.

Trump on myös itse nostanut FAA:n keskiöön, lähinnä syyttäen edeltäjiensä presidenttien Barack Obaman ja Joe Bidenin toimia. Trumpista Obama ja Biden alensivat lennonjohtajien pätevyysvaatimuksia sekä tekivät FAA:sta liian DEI:hin eli monimuotoisuuteen keskittyvän.

Lue myös: Trump syytti Bidenia ja Obamaa

Eilen onnettomuuden jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Trumpilta vaadittiin todisteita hänen väitteilleen. Esimerkiksi näin Trump totesi lennonjohtajien tasosta:

– Lennonjohdossa työskenteleville täytyy olla korkeimmat rimat. Meillä on oltava älykkäimmät ihmiset. Ei ole väliä, miltä he näyttävät, miten puhuvat tai keitä he ovat, Trump sanoi.

Tilaisuudessa Trumpilta kysyttiin, että johtuiko onnettomuus presidentin mielestä monimuotoisuudesta ja mitä todisteita hänellä on väitteelleen.

– Se olisi voinut, Trump vastasi ja jatkoi: Haluamme lennonjohtoon kirkkaimmat, älykkäimmät ja terävimmät ihmiset. Haluamme henkisesti erinomaisen, ja niin tulemme saamaan.

Sen jälkeen Trumpilta kysyttiin, että mistä johtopäätös on peräisin.

– Koska käytän maalaisjärkeä. Valitettavasti moni ei käytä, Trump vastasi.

Julkisuudessa on kiertänyt huhuja, että Trump olisi antanut noin 3 000 lennonjohtajalle potkut vain päiviä sen jälkeen, kun hän palasi valtaan. Faktantarkistussivusto Snopes ei ole löytänyt väitteelle todisteita.