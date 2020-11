Washington Post: Avustajat yrittävät totuttaa Trumpia ajatukseen vaalitappiosta – näin presidentti on suhtautunut tilanteeseen kulissien takana

Lehden mukaan viimeisen kahden päivän aikana neuvonantajat ovat esittäneet Trumpille ajatuksen mahdollisuudesta, että Joe Biden voittaa vaalit ääntenlaskennan edistyessä. He ovat myös yrittäneet saada presidentin harkitsemaan, kuinka tämän tulisi mahdolliseen tappioon suhtautua.

Neuvona on ollut, että Trump sitoutuisi julkisesti rauhanomaiseen vallansiirtoon. Trumpin lähellä olevat lähteet eivät kuitenkaan usko, että hän näin tekisi.

Kansakuntaa yhdistävä puhe tapana

Yhdysvalloissa on ollut tapana, että presidentinvaalit hävinnyt osapuoli on antanut kansakuntaa yhdistävän puheen, jossa kehotetaan omia kannattajia tukemaan koko kansakunnan johtajaksi valittua presidenttiä. Näin on tehty, vaikka vaalikampanja olisi ollut kova ja likainenkin.