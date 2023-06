Wagner väittää vanginneensa heitä vastaan hyökänneiden venäläisten komentajan – hyökkäykselle erikoinen syy

Venäläinen palkkasotilasryhmä Wagner on julkaissut videon, jossa se kuulustelee vangiksi ottamaansa venäläistä everstiluutnanttia. Videolla Roman Venevitiniksi esittäytyvä upseeri myöntää sotilaidensa hyökänneen Wagnerin palkkasotilaiden kimppuun.



Syyksi toiminnalleen Venevitin kertoo henkilökohtaisen vihan sekä humalatilan. Tunnustuksen vapaaehtoisuudesta ei ole varmuutta.



Wagnerin videon on jakanut eteenpäin muun muassa tutkivien toimittajien Bellingcat-ryhmän tunnettu jäsen Christo Grozev.



Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on aiemmin arvostellut kovasanaisesti Venäjän asevoimia ja puolustusministeriötä heikosta suoriutumisesta Ukrainan sodassa.