Poliisi pyytää havaintoja Ylivieskassa liikkuneesta autosta – katso kuva

Harmaa Opel-merkkinen henkilöauto liikkui tiistaina 11. helmikuuta Ylivieskassa Savontien ja keskustan suunnalla.

Poliisi pyytää havaintoja kuvassa olevasta harmaasta Opel-merkkisestä autosta, joka on liikkunut Ylivieskassa puolenpäivän aikaan noin kello 12.28 aikaan Savontien ja keskustan suunnalla.

Ajoneuvon takaosa on lian peitossa. Poliisin mukaan autossa on kyydissä ainakin kaksi henkilöä, joilla molemmilla on parta.

Havainnot autosta voi ilmoittaa Oulun poliisilaitoksen vihjenumeroon 0295416194.

Poliisi julkaisi kuvan Opel-merkkisestä autosta.Poliisi