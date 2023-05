Käärijän h-hetki koittaa – MTV seuraa suorana Euroviisujen semifinaalipäivää

Norja – Alessandra, Queen of Kings

Malta – The Busker, Dance (Our Own Party)

Serbia – Luke Black, Samo mi se spava

Latvia – Sudden Lights, Aijā

Portugali – Mimicat, Ai Coração

Irlanti – Wild Youth, We Are One

Kroatia – Let 3, Mama ŠČ!

Sveitsi – Remo Forrer, Watergun

Israel – Noa Kirel, Unicorn

Moldova – Pasha Parfeni, Soarele și Luna

Ruotsi – Loreen, Tattoo

Azerbaidžan – TuralTuranX, Tell Me More

Tsekki – Vesna, My Sister's Crown

Alankomaat – Mia Nicolai & Dion Cooper, Burning Daylight

Suomi – Käärijä, Cha Cha Cha