Vuosi sitten Malla Malmivaara julkaisi tunnelmallisen klubilevyn, joka yllätti monet – kertoo nyt, palaako vielä näyttelijäksi

Muusikko-näyttelijä Malla Malmivaara , artistinimeltään Malla, on viettänyt ensimmäisen kesän festarien esiintymislavoilla. Malla esiintyi myös lauantaina 13. elokuuta Helsingin Suvilahdessa Flow-festivaalin lavalla. Hän fiilistelee sitä, millä tavoin on päässyt siivilleen esiintyvänä artistina erityisesti tämän kesän aikana.

– Se on tavallaan omaehtoisesti tehty ja myös omasta tarpeesta syntynyt, että halusin, että Suomessa tehtäisiin suomen kielellä tällaista musiikkia. Jotenkin itse rakastan tuota kulttuuria niin paljon. Se, että sille on ollut tilausta, on ollut mieletön asia ja ihmisten kanssa on ollut niin ihanaa jakaa se juttu. Sitä varten se on.